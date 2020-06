NBA-Trainer Gregg Popovich: Gewaltsamer Tod von George Floyd für Weiße "beschämend"

Basketball-Startrainer Gregg Popovich empfindet „als weißer Mensch“ den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd „beschämend“. Dies sagte der Coach der San Antonio Spurs am Samstag in einem Video des NBA-Teams. Floyd war Ende Mai in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Fast neun Minuten lang hatte ihm ein Polizist das Knie in den Nacken gedrückt. Das rücksichtslose Vorgehen der Polizei sorgte weltweit für Proteste.