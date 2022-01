Bericht: Neapel-Kapitän Lorenzo Insigne vor Wechsel zu Toronto FC – Treffen mit MLS-Klub geplant

Europameister Lorenzo Insigne will Berichten zufolge seinen langjährigen Klub SSC Neapel in Richtung Toronto verlassen. Das meldeten mehrere italienische Sportmedien am Montag. Hintergrund soll das schwierige Verhältnis zwischen dem Kapitän und Klub-Boss Aurelio De Laurentiis sein. Der Präsident des italienischen Erstligisten habe sein Vertragsangebot an Insigne nicht mehr verbessert, schrieb die "Gazzetta dello Sport". Dem 30 Jahre alten Offensivspieler soll das Angebot Neapels zu wenig sein.

