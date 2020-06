Neben Mönchengladbach: Auch der VfL Wolfsburg baggert an Linton Maina von Hannover 96

Wenn er nicht spielt, fällt auf, was 96 damit fehlt: Linton Maina ist der einzige Spieler, der mit Tempo über außen kommt. Mit ihm gewinnt das 96-Spiel an Geschwindigkeit – dazu wagt er die Eins-gegen-Eins-Duelle, die die Kollegen vermeiden.

Und wenn er nicht dabei ist wie beim 1:2 am Sonntag in Aue, dann fehlen 96 die Mittel, eine massierte Abwehr zu knacken – wenn in der Mitte nichts geht. Über langsames Ballgeschiebe vor der gefährlichen Zone freut sich der Gegner und spendiert gern 99 Prozent Ballbesitz.