Neben Zieler: Auch Kapitän Marvin Bakalorz und Josip Elez bei Hannover 96 auf dem Prüfstand

Elez zu schwach im Zweikampf

Nächster Problemfall ist Felipe. Am Freitag jährt sich seine Vertragsverlängerung für zwei Spielzeiten. Mehr verletzt als einsatzbereit, mit 33 Jahren nah am Ende der Karriere – so würde er wohl seinen Vertrag bis Juni 2021 aussitzen. Doch 96 will ihn jetzt verabschieden.

Ebenfalls in Ungnade gefallen ist Josip Elez. Für einen Innenverteidiger zu zweikampf- und kopfballschwach, seine Spieleröffnung reißt es nur manchmal raus. Der Vertrag läuft noch ein Jahr – vielleicht kann 96 noch eine kleine Ablöse für den Kroaten kassieren.