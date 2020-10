Nedorosteks Superstute weiter ungeschlagen: Jin Jin läuft in neue Sphären

Hans-Jürgen Gröschel muss demnächst daheim ein wenig umdekorieren. Zum Abschied hatte der Galopptrainer am Sonntag auf der Neuen Bult vom Hannoverschen Rennverein ein Iquitos-Ölgemälde geschenkt bekommen. Wo es hängen soll, hat Gröschel „schon geplant“, aber dafür muss er noch die vielen anderen Erinnerungen an seinen zweifachen „Galopper des Jahres“ ein bisschen verschieben.

Zwar in Hannover, auf vielen anderen Bahnen in Deutschland geht es jedoch noch einige Wochen weiter. Berlin, Krefeld, Dresden, München – Gröschel wird überall mit Startern vertreten sein. Anfang Dezember allerdings, wenn die Sandsaison bis Weihnachten noch einmal Fahrt aufnimmt, will es Gröschel „auslaufen lassen“ und an seine Nachfolgerin Janina Reese übergeben.

Die Renntage in Berlin (1. November) und Dresden (18. November) lässt sich Gröschel jedoch nicht entgehen. In Berlin hat er gelernt, in Dresden ist er geboren und aufgewachsen. „Es steht also noch was an“, sagt der 77-Jährige. Und vielleicht kommen zu seinen bislang 1286 Siegen noch einige dazu.

Während in Langenhagen die eine große Karriere zu Ende geht, startet am selben Ort eine andere gerade richtig durch. Bohumil Nedorosteks Erfolgs- und Formkurve geht seit Jahren steil bergauf. In dieser Saison schaffte er den großen Durchbruch – mit dem vorläufigen Höhepunkt am Samstag in Frankreich.