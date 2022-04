Trotz Negativ-Serie von Hoffenheim: Darum hält Sportchef Rosen Zweifel an Trainer Hoeneß für unangebracht

Sportchef Alexander Rosen von der TSG 1899 Hoffenheim hat trotz der aktuellen Negativserie keine Zweifel an den Qualitäten von Trainer Sebastian Hoeneß. "Nein – und ich frage mich ernsthaft, wie Sie überhaupt zu dieser These kommen", sagte Rosen im Interview des Kicker auf die Frage, ob aktuell Restzweifel an Hoeneß bestehen würden. "Sebastian ist ein cooler, ehrlicher Typ, kein Schaumschläger, ein starker Kommunikator und ein absoluter Fußballfachmann", sagte Rosen: "Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen und haben gemeinsame Ziele."

