Negative Corona-Tests: Aber Scoccimarro bleibt zur Sicherheit zu Hause in Quarantäne

Im deutschen Team gab's Corona-Fälle, eine Sportlerin ihrer Reisegruppe wurde positiv getestet, letztlich sagte das komplette deutsche Team aus Sicherheitsgründen seine Teilnahme ab . Für Scoccimarro ging's zurück nach Deutschland. Jetzt wartet sie in Lessien die kommende Woche ab, wird sich weiter testen, um auch in Sachen Inkubationszeit auf Nummer sicher zu gehen.

Lessien statt Tiflis und Antalya, Quarantäne unterm Dach statt sich bei Grand-Slam-Wettkämpfen weiter für Olympia zu positionieren. Auch wenn bei Judo-Ass Giovanna Scoccimarro bisher alle Corona-Tests negativ ausgefallen sind, hat sie sich zu Hause bei ihren Eltern sicherheitshalber isoliert. Die 23-Jährige, die für den MTV Vorsfelde startet, hat mal wieder aufregende Tage hinter sich. Leider nicht im Wettkampf, sondern am Rande des Grand Slams in Georgien.

"Ich gehe davon aus, dass bei mir nichts ist", sagt Scoccimarro. Vor Ort in Tiflis gab's drei PCR-Tests, die negativ ausfielen, am Samstag war das bei einem Schnelltest ebenfalls so. "Am Dienstag mache ich einen weiteren PCR-Test, am Freitag noch einen Schnelltest", zählt das Judo-Ass auf. In Lessien ist sie zwar bei ihren Eltern, aber für sich. "Ich habe unterm Dach einen kleinen Bereich, in dem ich mich bewege. Ich habe hier alles, es gibt ein Bad, ein Bett, Essen. Mir geht's also nicht schlecht", berichtet Scoccimarro, für die es die zweite längere Quarantäne ist. Vor fast genau einem Jahr gab's bei der Rückkehr aus dem Trainingslager auf Lanzarote einen Corona-Verdachtsfall im Flieger, infiziert hatte sich die Athletin des MTV Vorsfelde damals zum Glück nicht.

Solange sie in Lessien ist, hält sie sich vor Ort fit, ein Besuch des Olympia-Stützpunktes in Hannover ist zurzeit tabu. Auch Bundestrainer Claudiu Pusa hatte darauf hingewiesen. Die 23-Jährige findet das vernünftig: "Wir sind eine Kontaktsportart, und es kann leichter übertragen werden als man denkt - wie man an Tiflis sehen kann. Es ist so, als ob das ein Superspreader gewesen ist."