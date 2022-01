Freigetestet: Negativer PCR-Test sorgt für Entwarnung bei 96-Stürmer Weydandt 

Bei der Generalprobe gegen Werder Bremen am Samstag (12.30 Uhr) wird Hendrik Weydandt noch nicht mit dabei sein, doch ab der kommenden Woche darf der Stürmer wieder voll im Training von Hannover 96 mitmischen.

Isoliertes Training

Anfang dieser Woche hatte sich Weydandt nach einem Corona-Verdachtsfall in seinem Umfeld zunächst in Selbst-Quarantäne begeben. Der 26-Jährige verhielt sich vorbildlich und blieb dem Trainingsgelände am Dienstag komplett fern. Seit Mittwoch stand der dreifach geimpfte Offensivspieler nach mehreren negativen Tests zwar wieder auf dem Platz, trainierte jedoch isoliert vom Rest des Teams mit Fitmacher Felix Sunkel.