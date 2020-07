"Große Katastrophe für Brasilien": Cruz Portela sorgt sich um seine alte Heimat

Was Nei Cruz Portela da aus seiner Heimat im Fernsehen mitbekommt, erschüttert den Handball-Coach. „Es ist wirklich schlimm und heftig, was da passiert“, sagt der Brasilianer. Seinen Urlaub in der Provinz Rio Grande del Sul hatte er wegen der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt. "Und es wird auch nicht besser." Inzwischen ist Lateinamerika zu einem Corona-Hotspot geworden, in Brasilien wütet das Virus besonders. „Und es wird auch nicht besser. Dabei sind die tatsächlichen Infektionszahlen wahrscheinlich deutlich höher als die offiziellen, es wird zu wenig getestet“, sagt der ehemalige Trainer des Handball-Drittligisten TuS Vinnhorst. Fast zwei Millionen Infizierte hat das größte Land Südamerikas, noch immer kommen täglich knapp 40.000 hinzu (Quelle: Johns-Hopkins-Universität, Stand: 15. Juli 2020). Im Süden immerhin ist es ruhiger, seine Heimatstadt Santa Maria liegt etwa 300 Kilometer von Porto Alegre entfernt. Der 57-Jährige verlässt sich darauf, dass Bruder Luis sich um seine Mutter kümmert. „Sie ist 82 Jahre alt und lebt isoliert. Das ist einfach besser, auch wenn sich die Infektionszahlen bei uns in Grenzen halten.“ Drei Brüder hat er, Torwart Luis ist wie er ehemaliger Nationalspieler.

Einen Monat wollte Cruz Portela in Brasilien bleiben und die vielen Freunde und Familienangehörige treffen: „Aber es wäre zu riskant gewesen.“ Etliche Brasilianer halten sich nicht an die Abstandsregeln, tragen keine Masken. Es sind meist die Anhänger des rechtsnationalen Präsidenten Jair Bolsonaro, der die Krise weiterhin verharmlost und so befeuert. „Er hat bisher auch nicht einmal zu denjenigen gesprochen, die Menschen verloren haben durch Corona. Das ist sehr traurig“, so Cruz Portela. Besonders betroffen sind die Favelas, wo die Ärmsten leben. Sie träfe die Pandemie besonders, sagt der Handballexperte. „Oft haben die Leute einen weiten Weg zur Arbeit, sie müssen auf dem Weg zwei bis drei Busse nehmen. Das ist sehr gefährlich, auch die Metros sind voll “, betont Cruz Portela. Zumal, weil viele so täten, als gäbe es das Virus nicht – die Regierung vorneweg. „Das ist einfach schlimm und dumm.“ Aufs Rad umzusteigen sei keine Option, betont Cruz Portela: „Es gibt kaum Radwege, auch das wäre gefährlich.“

Schon ein paar Tage her: Nei Cruz Portela - vor 20 Jahren. © Debbie Jayne Kinsey

