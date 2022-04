Neidhart schockt Kiez-Klub: St. Pauli verliert Nord-Gipfel in Rostock und Tabellenführung

Der FC St. Pauli hat den Sprung zurück an die Spitze der 2. Bundesliga verpasst. Im Gastspiel bei Hansa Rostock musste sich die Mannschaft von Trainer Timo Schultz am Samstagabend 0:1 (0:0) geschlagen geben. Damit erlitten die diesmal zu harmlosen Kiezkicker einen nicht eingeplanten Rückschlag im Aufstiegskampf.

Vor 24.770 Zuschauern im ausverkauften Ostseestadion, in dem nur aus Sicherheitsgründen in dem Hochrisikospiel einige Plätze freigelassen wurden, erzielte Nico Neidhart (59. Minute) den Treffer zum ersten Hansa-Heimsieg über den Kiez-Klub seit 2008. Während dieser nach zehn Punkten aus vier Partien erstmals wieder verlor, feierte Hansa den vierten Dreier in Serie und dürfte aller Abstiegssorgen ledig sein.