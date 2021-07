Nervenkrieg mit Happy End: Als der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide das "Wunder vom Waldsee" schaffte

Sie könnten von ihren Aufstiegen in die Landesliga erzählen, oder von den Erfolgen im Bezirkspokal, an denen es dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide nicht mangelt. In der Historie des Langenhagener Klubs steht jedoch ein anderes Ereignis in der Rubrik der unvergessen bleibenden Erlebnisse als das ganz große Ding ganz oben.

Anzeige

Noch heute Gänsehaut

Die Erinnerung an die Saison 2016/2017 in der höchsten Spielklasse des Bezirks sorgt bei den TSV-Verantwortlichen, der Mannschaft und den Fans noch heute für eine Gänsehaut. Es war das Jahr, das so erfolglos begann und in dem es dann zu einer grandiosen Aufholjagd kommen sollte, sodass aus lange anhaltendem Kummer bei den Krähen am Ende das „Wunder vom Waldsee“ wurde. Ein Begriff, der sich dort seither tief eingeprägt hat.