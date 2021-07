Sideris Tasiadis will Olympia-Hattrick im Kanuslalom: "Ich habe noch nicht alles gezeigt"

Nervenstärke ist sein Markenzeichen. Nach Silber 2012 in London und Rang fünf 2016 in Rio peilt der Augsburger Sideris Tasiadis am Montag sein drittes Olympiafinale im Kanuslalom und die zweite Plakette an (Start ist am Montagmorgen um 8.45 Uhr). Den Grundstein legte der 31 Jahre alte Canadierspezialist mit Platz sechs in der Qualifikation.

Anzeige