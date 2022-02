"Nervt unheimlich": Hertha hadert nach verpasstem Heimsieg gegen Bochum mit Gegentor

Die ersten 45 Minuten weckten Hoffnungen, sogar recht große Hoffnungen bei den Fans von Hertha BSC: Zur Pause lagen ihre Schützlinge gegen den VfL Bochum nach einem Treffer von Ishak Belfodil völlig verdient in Führung (23. Minute). Und das sogar nach einer Standardsituation, nach der die Berliner in der Regel eher selbst einen Treffer kassieren, als einen zu erzielen. Dass es am Ende im fünften Anlauf wieder nicht mit einem Pflichtspielsieg 2022 klappte und vor 3000 Zuschauern ein 1:1 (1:0) auf der Anzeigetafel im nasskalten Olympiastadion stand, lag zum einen am Jokertor von Sebastian Polter (48.) und zum anderen an den nach dem Seitenwechsel deutlich mutloser auftretenden Gastgebern. Anzeige

"Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, mit sehr viel Energie. Wir hatten eigentlich alles unter Kontrolle", erklärte Hertha-Coach Tayfun Korkut nach dem enttäuschenden Remis seines Teams am Mikrofon von DAZN. "Mit dem einzigen Schuss aufs Tor haben wir dann den Ausgleich bekommen", ließ der 47-Jährige die 90 vorangegangenen Minuten Revue passieren und machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. "Wir müssen mit dem Punkt leben, leider. Wenn man auf die erste Halbzeit schaut, wäre mehr drin gewesen. Wir sind von unserem Spiel ein Stück weit weggekommen in der zweiten Halbzeit." In den kommenden Wochen, am nächsten Spieltag steht mit dem Auswärtsspiel bei Tabellenschlusslicht Greuther Fürth eine weitere ganz wichtige Partie auf dem Programm, gelte es vor allem, an den ersten Durchgang anzuknüpfen. "Wir müssen uns an der ersten Halbzeit orientieren. Wenn wir so spielen, werden wir unsere Punkte in den nächsten Spielen holen", ist sich Korkut sicher.

Dass ausgerechnet Sebastian Polter, der mit dem Stadtrivalen Union Berlin im Mai 2019 in die Bundesliga aufstieg und die Eisernen im ersten Erstliga-Derby zwischen beiden Mannschaften zum 1:0-Sieg schoss, erfolgreich war, dürfte ihn nur am Rande interessieren. Der 30-jährige Stoßstürmer zeigte sich "mit dem Punkt sehr zufrieden". In Durchgang eins habe der Aufsteiger, der corona-bedingt auf Kapitän Anthony Losilla und den von Hertha ausgeliehenen Mittelfeldspieler Eduard Löwen verzichten musste, überhaupt nicht zu seinem Spiel gefunden. "Wir sind nicht in die Duelle gekommen. Wir wollten in die Tiefe kommen, hinter die Abwehrkette. Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt", wusste Polter, der nur drei Minuten nach seiner Einwechslung für Takuma Asano sein gutes Näschen unter Beweis stellte und von einem Patzer von Hertha-Keeper Alexander Schwolow profitierte. "Das ist ein sehr, sehr guter Angriff von uns. Für mich ist es ein Instinkt. Du hoffst, dass der Torwart den Ball vor deine Füße abprallen lässt", beschreibt er die Szene vor seinem siebten Saisontor, als Schwolow einen Schuss von Jürgen Locadia nicht festhalten konnte und nach vorne klatschen ließ. Damit ist der 1,92 Meter große Polter jetzt hinter Bayerns Sergy Gnabry (zehn Tore) der zweitbeste deutsche Torschütze der Bundesliga.