Herberger, Vogts, Löw & Co.: Das waren die Bundestrainer beim DFB vor Hansi Flick

Für Joachim Löw endet nach der Europameisterschaft im Sommer seine 15 Jahre währende Amtszeit als Bundestrainer. Er ist der zehnte Coach der Nationalmannschaft in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bunds. Als Nummer elf folgt Hansi Flick im Anschluss an die EM. Das gab der DFB am Dienstag offiziell bekannt.

Zunächst erhält der scheidende Bayern-Coach beim DFB einen Vertrag bis nach der Heim-EM im Jahr 2024. Knacken könnte der zukünftige Bundestrainer den Länderspiel-Rekord von Löw in dieser Zeitspanne noch lange nicht. Der Weltmeister-Coach ist seit 2006 im Amt und stand bereits bei 189 Länderspielen als Chef-Trainer an der Seitenlinie. An diese Marke kommt sonst nur Sepp Herberger mit 167 Länderspielen annähernd heran. Startet Flick nach der EM im Sommer eine neue Ära? Der SPORTBUZZER zeigt, wie sich die Vorgänger des neuen Bundestrainers geschlagen haben.