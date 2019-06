Netzreaktionen: Das halten die Fans von den neuen Trikots von Hannover 96

Neue Trikots vom neuen Ausrüster: Hannover 96 hat am Sonntagnachmittag im 96-Fanshop an der HDI Arena seine neuen Trikots von Macron präsentiert. Der italienische Hersteller verzichtet bewusst auf große Spielereien im Design, vielmehr soll es klassisch schön im italienischen Stil sein.

Top oder Flop? Das meint das Netz

Die Reaktionen der 96-Anhänger während und nach der Präsentation fielen unterschiedlich aus - was zu erwarten war, schließlich sind Geschmäcker ja verschieden. Während manche Fans in den Sozialen Netzwerken sich positiv zum neuen Look äußerten, bemängelten andere fehlende Kreativität. Vielen Fans ist zudem der gestiegene Trikot-Preis (79,96 Euro für Erwachsene, 59,96 Euro für Kinder) ein Dorn im Auge, er ist ihnen schlicht zu hoch.

