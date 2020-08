Netzreaktionen zum Bakalorz-Abschied bei 96: "Wirst als echter Roter in Erinnerung bleiben"

Hannover 96 und sein bisheriger Kapitän Marvin Bakalorz haben ihren ursprünglich noch bis 2022 gültigen Vertrag im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst . Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wird nun unter anderem mit dem Drittligisten FC Ingolstadt in Verbindung gebracht.

Von Preußen Münster wechselte Marvin Bakalorz 2010 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Insgesamt drei Jahre blieb er im Ruhrgebiet. ©

Bakalorz will neue Herausforderung

„Ich habe vier unfassbar ereignisreiche Jahre in Hannover gehabt, gute und weniger gute Zeiten erlebt“, wird Bakalorz am Freitag in einer Mitteilung zitiert. „Der Club möchte Dinge verändern und einen anderen Weg beschreiten. Und auch ich hatte das Gefühl, dass ich, wenn ich noch einmal eine neue Herausforderung suchen möchte, das jetzt tun muss."

Unter den 96-Fans gibt es verschiedene Meinungen zum Bakalorz-Abschied. Die meisten wünschen dem ehemaligen 96-Kapitän viel Glück und Erfolg für die Zukunft. Hier sind die Netzreaktionen zum Bakalorz-Abschied.