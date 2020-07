Netzreaktionen zum CAS-Urteil im Fall Manchester City: "Das ist ein Skandal"

Unerwartet kommen die Reaktionen der Netzgemeinde nicht, aber heftig sind sie dennoch: Mit harten Vorwürfen und viel Zynismus machen sich die Fußballfans in den sozialen Netzwerken über das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes (CAS) zur abgewiesenen Champions-League-Sperre von Manchester City her. Der Premier League-Klub trotz von der UEFA aufgedeckter Verstöße gegen das Financial Fairplay keine Sperre für die Königsklasse mehr fürchten, auch die Geldstrafe wurde von ursprünglich 30 Millionen Euro auf nur noch 10 Millionen reduziert.