Netzreaktionen zum EM-Kader von Löw: Vorfreude auf "Laufduell Hummels gegen Mbappé"

Lange wurde spekuliert, wie der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in diesem Sommer aussehen könnte. Mit seiner Nominierung hat der nach der EM aus dem Amt scheidende Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch nun Fakten geschaffen. Drei Personalien, die wohl mit am meisten Gesprächsstoff liefern dürften: die Rückkehr der eigentlich 2019 aussortierten Weltmeister von 2014 Thomas Müller und Mats Hummels sowie die Berufung von Angreifer Kevin Volland. Anzeige

Während sich das Comeback von Bayern-Star Müller und BVB-Abwehrchef Hummels in den vergangenen Tagen deutlich abgezeichnet hatte, war mit der Nominierung von Volland, der im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen zur AS Monaco gewechselt war, nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Schließlich hatte Löw auf den 28-Jährigen seit 2016 trotz oft ordentlicher Leistungen in der Bundesliga und in der Ligue 1 verzichtet.

Die Bekanntgabe des deutschen EM-Kaders hat auch bei den Fans im Internet unterschiedlichste Reaktionen hervorgerufen. Bei den Nutzern des Kurznachrichtendienstes Twitter erhielt Löw für seine Entscheidungen Zuspruch, erntete aber auch Unverständnis. @MisterS04 war der Ansicht, dass der Bundestrainer "mit diesem Kader überhaupt kein Risiko eingeht". Er finde das auch gut so. @VfB1893David spottete in Anspielung auf das erste Gruppenspiel der DFB-Auswahl gegen Frankreich, er freue sich jetzt schon auf das Laufduell zwischen dem als langsam geltenden Hummels und Frankreichs superschnellem Youngster Kylian Mbappé. @marsibau führte an, dass die Argumente, die nun für ein Comeback von Müller und Hummels herangezogen wurden, doch auch schon bei deren Ausmusterung bekannt gewesen seien: "Hat man sich diese Gedanken erst jetzt gemacht?" @StrohhutPirat war erstaunt: "Löw nominiert Volland - was ist denn da los?"

Ich finde, dass Jogi mit diesem Kader überhaupt kein Risiko eingeht. Was ich auch gut so finde. Allerdings zeigt es auch, dass man die letzten 3 Jahre absolut stagnierte. #DFBTeam — Luca°4 (@MisterS04) 19. Mai 2021

Ich freue mich jetzt schon auf das Laufduell Hummels gegen Mbappe. Wie soll diese Abwehr bitte den französischen Sturm stoppen? #DFBTeam — David (@VfB1893David) 19. Mai 2021

Find den Kader eigentlich ganz gut hätte nur Musiala bei der U21 gesehen weil ich nicht glaube das er spielt wenn man Havertz und Müller dabei hat wieso man Baku nicht nominiert oder Friedrich verstehe ich nicht 🤷🏻‍♂️ #DFBTeam #dfb #Em2021 — Tommy Schalke wird niemals untergehen (@tommyhawkeye) 19. Mai 2021

Löw nominiert Volland. Was ist denn da los? 😂 #DFBTeam — Marvin #ZeroCovid (@StrohhutPirat) 19. Mai 2021

Umbrüche kann man schon mal unterbrechen. Temporär müllert's also endlich mal wieder. Freue mich auch für Volland und Günter. Gute Wahl! #DFBTeam #EURO2020 — Daniel Schöberl (@danielschoeberl) 19. Mai 2021

Mein Interesse am deutschen Fußball insgesamt und der Nationalelf im speziellen ist auf einem neuen Tiefpunkt angekommen. Da sind Spieler im Team von denen ich nicht einmal weiß wo sie überhaupt spielen 🤷🏻‍♂️⚽️ #DieMannschaft #Euro2020 #DFBTeam — Masked PuroJunkie❤️🇬🇧 (@purojunkie) 19. Mai 2021

Löws Argumente zur Rückholaktion von Hummels und Müller haben nichts mit der aktuellen, starken Form zu tun, sondern sind alles Dinge, die schon beim „Rauswurf“ bekannt waren (Erfahrung, Stellung im Team, etc…). Hat man sich diese Gedanken erst jetzt gemacht?#DFBTeam #EURO2020 — Marc Bauermeister (@marsibau) 19. Mai 2021

Wenn am Ende Deutschland abkackt, sind dann automatisch #müller und #hummels die Schuldigen, weil alt und seit Jahren raus....was für ein Theater #DFBTeam #DFB — Wölkchen (@DasWoelkchen) 19. Mai 2021