"Mal wieder viel Bammel dabei": So reagiert das Netz auf den ersten 96-Auswärtssieg

Im fünften Auswärtsspiel hat es endlich geklappt: Hannover 96 hat am Samstag beim Hamburger SV endlich den ersten Saisonsieg auf fremdem Platz eingetütet. Das Team von Kenan Kocak gewann durch ein Tor von Hendrik Weydandt mit 1:0 und kletterte in der Tabelle immerhin auf Platz 13. Die 96er profitierten in Hamburg sicherlich auch von der 65-minütigen Überzahl. HSV-Profi Sonny Kittel flog nach 25 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz - zu diesem Zeitpunkt führte Hannover bereits.

Spätestens im zweiten Durchgang war von der Überzahl allerdings nicht mehr viel zu sehen. Der HSV dominierte das Spielgeschehen, schnürte 96 in die eigene Hälfte ein und erarbeitete sich einige gute Torchancen. Dank großer Leidenschaft und einem überragenden Torwart Michael Esser schaffte es 96 allerdings, den Sieg über die Zeit zu bringen. Trotz des ersten Auswärtssieges mussten sich die 96-Profis im Netz allerdings auch Kritik anhören...