Netzreaktionen zum Flick-Engagement beim DFB: "Wann gibt Boateng sein Comeback?"

Der 32-Jährige war unter Flick beim FC Bayern gesetzt und gilt als einer der Lieblingsspieler des Trainers. "Jerome war unser konstantester Verteidiger, hat eine hervorragende Saison gespielt. Am Mann, am Ball, mit der Spieleröffnung ist er das beste Gesamtpaket. Er hätte es auch verdient gehabt, im EM-Aufgebot zu stehen", sagte Flick im SPORT BUZZER-Interview - und gibt damit logischerweise Anlass für Spekulationen über ein DFB-Comeback des Weltmeisters. Der SPORT BUZZER hat einige Netzreaktionen von Twitter gesammelt.

So reagiert das Netz auf den Flick-Wechsel zum DFB:

Flick erhält beim DFB einen Vertrag bis zur Heim-EM 2024. Das erste große Turnier wird für ihn die WM im Spätherbst 2022 in Katar sein. "Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler in Deutschland. So haben wir allen Grund, die kommenden Turniere, zum Beispiel die Heim-EM 2024, mit Optimismus anzugehen", sagte Flick in einer Pressemitteilung.