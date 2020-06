"Schalke fällt vom Fleisch": Die Netzreaktionen zum S04-Aus von Clemens Tönnies

Die Ära Clemens Tönnies auf Schalke ist beendet. Der umstrittene Aufsichtsratschef tritt beim sportlich und wirtschaftlich in Not geratenen Bundesligisten FC Schalke 04 von seinen Ämtern zurück. Der Revierklub bestätigte am Dienstag entsprechende Meldungen der Bild und des Kicker nach einer turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung. Die Schalke-Fans begrüßen den Tönnies-Rücktritt größtenteils,

Das Netz reagiert nahezu ausschließlich positiv auf den Rücktritt des 64-Jährigen, ein User sieht darin sogar den "größten Erfolg in der Schalker Vereinsgeschichte". Auch die bereits zuvor aufgekommene Kritik greifen die Twitter-Nutzer dabei auf und bringen mit Wortspielen die Aktivitäten von Tönnies in der Fleischerbranche ins Spiel. Für das Gros der Schalker Anhänger im Netz ist klar: "Es kann nur besser werden". Klickt euch durch die Netzreaktionen auf den Tönnies-Knall.

Demonstrationen gegen Tönnies nach dem Freiburg-Spiel

"Wir wissen, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist, daher gebührt ihr unser höchster Respekt", sagten Sportchef Jochen Schneider und Marketing-Vorstand Alexander Jobst in einer gemeinsamen Erklärung. Darin verwiesen beide auf die Verdienste von Tönnies, der zuletzt aber zunächst durch rassistische Äußerungen und dann durch einen Ausbruch des Coronavirus in seinem Fleischerbetrieb massiv in die Kritik geraten war.