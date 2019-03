Netzreaktionen zum Schalke-Debakel bei Manchester City: "Peinlich bis auf die Knochen"

Lehrstunde und Debakel statt Fußball-Wunder: Ein chancenloser FC Schalke 04 hat sich gegen das Millionen-Ensemble von Manchester City blamiert und ist nach der höchsten Niederlage eines deutschen Teams in der Champions League krachend gescheitert. Die völlig desillusioniert wirkende Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco verlor am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel klar und in der Höhe verdient mit 0:7 (0:3). Und das mit einer Leistung, die nahezu alle Schalke-Fans im Netz schockierte.

FC Schalke 04 in der Einzelkritik: Die Noten gegen Manchester City

Bis zum Heimspiel am Samstag gegen RB Leipzig muss Tedesco sein Team nun wieder aufrichten - wenn er denn darf. Viele User im Netz fordern nach der Champions-League-Peinlichkeit der Schalker schon sofort Konsequenzen für den 31 Jahre alten S04-Coach. "Mal ernsthaft: Was bewegt euch noch, an Tedesco festzuhalten? Der MUSS doch sofort weg. Da muss man sich ja schämen", schreibt etwa ein User. Ein anderer fragt sich: "Mich würde ja mal interessieren, ob wir auch Pep Guardiola kaputtbekämen." Der Coach von Manchester City hatte sogar Mitleid mit dem Schalke-Trainer: "Natürlich tut Domenico Tedesco mir leid. Es ist nicht einfach für ihn. Ich wünsche ihm alles Gute", sagte der Ex-Bayern-Trainer bei Sky.

So reagiert das Netz auf das Schalke-Debakel: "Hat sich abschlachten lassen"

Vor rund 50 000 Zuschauern im Etihad-Stadion brach Sergio Agüero mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 32. Spielminute den Bann gegen die zunächst diszipliniert verteidigenden Schalker. Mit dem zweiten Tor des Argentiniers (38.) und dem Treffer des überragenden Ex-Schalkers Leroy Sané (42.) war die Partie bereits zur Pause zugunsten des Guardiola-Teams entschieden. Raheem Sterling (56.), Bernardo Silva (71.), Phil Foden (78.) und Gabriel Jesus (84.) stellten gegen die dann resignierenden Revier-Kicker nach dem 3:2-Auswärtssieg im Hinspiel fast mühelos den für Schalke deprimierenden Endstand her. Die Fans zeigten sich schockiert: "Schalke hat sich am Ende wehrlos abschlachten lassen. Das ist peinlich bis auf die Knochen", schrieb ein User.

Der SPORTBUZZER hat die Netzreaktionen zum Schalke-Desaster zusammengestellt:

Karriere von Domenico Tedesco bis jetzt:

1. Jahr: Aue

2. Jahr: Au-Ja!

3. Jahr: Aua!#MCIS04 — Kevin Albrecht (@SoEinAlbrecht) March 12, 2019

#Schalke04 ist in Manchester zerstört worden. 0:7-Klatsche, die einige in dieser Form auch erwartet hatten. Das dürfte der Schlussakkord für Domenico Tedesco gewesen sein.https://t.co/OKCTF1Ezpy — Dieter Hintermeier (@DHintermeier) March 12, 2019

Die CL ist die große Bühne, auf die alle immer wollen. Schalke hat nicht nur verloren, Schalke hat sich am Ende wehrlos abschlachten lassen. Das ist peinlich bis auf die Knochen. #S04 #MCIS04 — Herr Wieland (@TorstenWieland) March 12, 2019

Unwürdig und beschämend. Wir sollten uns bei Fußball-Deutschland entschuldigen. Das war komplett peinlich. Lächerlich und überragend erbärmlich. — Hassan Talib Haji (@hassanscorner) March 12, 2019

@s04 mal ernsthaft was bewegt euch noch an Tedesco festzuhalten? Der MUSS doch sofort weg. Da muss man sich ja schämen. — ⓩⓞⓞⓛⓐⓝⓓⓔⓡ (@zoolander0204) March 12, 2019

Mich würde ja mal interessieren, ob wir auch Pep Guardiola kaputtbekämen. #MCIS04 — Jens-Peter Endgegner (@bariton76) March 12, 2019

Das war dann jetzt doch eine Nummer zu peinlich und erschütternd.#MCIS04

Danke Domenico #tedesco für die Vizemeisterschaft der letzten Saison. Unter anderen Umständen wirst du sicher ein großer Trainer werden, dafür alles Gute! @s04 — Fabian (@uxfabe) March 12, 2019

Nach dem 2:3 in Bremen ist Schalke mit dem 0:7 die klare Trendwende gelungen. Tedesco sollte einen neuen Vertrag erhalten. #Tedesco2025 #MCIS04 — Mastermind (@Mastermind_09) March 12, 2019

#Tedesco wird damit gerechnet haben, das Leipzig-Spiel noch zu bekommen. Nach diesem erneuten Debakel darf man dies extrem anzweifeln. Das #RBL-Spiel darf #Schalke nicht einfach herschenken. Und das würden sie, wenn sie jetzt noch mit ihm weitermachen. #S04 #MCIS04 — Philipp Pachollek (@Philipp_Pacho) March 12, 2019

