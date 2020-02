Netzreaktionen zur Verschiebung von Eintracht-Frankfurt-Spiel auf Freitag: "Der sinnvollste Termin"

Wie die UEFA und die Vereine bekanntgaben, wird das Spiel der Frankfurter Eintracht bereits am Freitagabend (18 Uhr) in Salzburg nachgeholt. Allerdings müssen die Hessen bereits am Sonntag gegen Werder Bremen in der Bundesliga antreten. In der kommenden Woche findet zudem das DFB-Pokalspiel gegen Werder statt.