Netzreaktionen zum Mainz-Beben mit Heidel und Schmidt: "Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen"

Beim 1. FSV Mainz 05 werden die Uhren zurückgestellt. Mit zwei alten Bekannten will der Verein zurück in die Zukunft: Abstiegskandidat Mainz holt in der Krise seinen einstigen Erfolgsmanager Christian Heidel und Ex-Trainer Martin Schmidt zurück – sie werden Sportvorstand und Sportdirektor. Jan-Moritz Lichte muss wie erwartet seinen Trainerstuhl beim Tabellen-17. der Bundesliga räumen und wird übergangsweise von Jan Siewert, dem Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums, ersetzt. Diese weitreichenden Personalien teilten die Rheinhessen am Montagabend mit. Von den Fans im Netz wird die Personal-Rochade, das Mainz-Beben kurz vor dem Jahresende, weitestgehend skeptisch aufgenommen.

