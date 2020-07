Netzreaktionen zum neuen Trainer-Job von Niko Kovac bei der AS Monaco: "Smarter Move"

Vor der Glitzerkulisse der Côte d’Azur feiert Niko Kovac sein Trainer-Comeback. Mehr als acht Monate nach seinem Aus beim FC Bayern München wird der 48-Jährige neuer Coach der AS Monaco und soll den französischen Erstligisten wieder zu einem Spitzenteam formen. Nach der Trennung vom bisherigen Coach Robert Moreno erhielt der Münchner Double-Gewinner von 2019 einen Dreijahresvertrag bei den Monegassen. Schon am Montag soll Kovac sein erstes Training leiten.

"AS Monaco hat Favres Job sicherer gemacht"

Der 48 Jahre alte Kovac hatte vor der Corona-Zwangspause angekündigt, dass er ein Engagement im Sommer anstrebe. "Ich weiß auch, dass es nach dem FC Bayern kaum Größeres gibt", hatte er damals auch gesagt. Kovac war am 3. November 2019 nach einem 1:5 bei Eintracht Frankfurt und 16 Monaten im Amt als Chefcoach des deutschen Rekordmeisters FC Bayern freigestellt worden. In der Vorsaison hatte er mit den Bayern noch die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen; ein Jahr zuvor machte er Eintracht Frankfurt zum Pokalsieger.

Gerüchte um Nachfolgejobs gab es nach seinem Aus an der Isar viele. Bereits wenige Wochen danach wurde er in der Premier League gehandelt, unter anderem beim FC Arsenal. Auch über ein mögliches Engagement bei Borussia Dortmund war spekuliert worden; bei seinem Ex-Klub Hertha BSC winkte Kovac ab. Für die Zeit nach den Bayern hatte der Kroate auch mit einer Station im Ausland geliebäugelt - jetzt wird es die Mittelmeerküste. Die AS Monaco habe den Job von BVB-Trainer Lucien Favre sicherer gemacht", schreibt ein Fan in Anlehnung auf die Kovac-Gerüchte rund um den BVB, die Sky-Experte Lothar Matthäus angeheizt hatte.