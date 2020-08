Netzreaktionen zur 96-Verpflichtung von Niklas Hult: "Ich drücke die Daumen"

Hannover 96 hat am Freitag seinen nächsten Neuzugang vorgestellt. Mit Niklas Hult schließt sich ein schwedischer Linksverteidiger den Roten an. Der 30-Jährige spielte zuletzt beim griechischen Erstligisten AEK Athen und erhält nach Angaben der Niedersachsen vom Freitag einen Zweijahresvertrag. Hult soll in der kommenden Woche erstmals mit dem 96-Team trainieren.

Nationalmannschaft und Champions League

„Niklas Hult ist ein Mentalitätsspieler, der sehr gut in unser Anforderungsprofil passt. Er ist ein erfahrener Mann, der in zwei europäischen Ligen den Meistertitel gefeiert hat“, sagte Hannovers Sportdirektor Gerhard Zuber. Auch 96-Trainer Kenan Kocak äußerte sich zu der Verpflichtung des achtfachen schwedischen Nationalspielers: „Niklas ist ein Spieler mit großer Erfahrung, die er auch in der Nationalmannschaft und in der Champions League gesammelt hat“, so Kocak.