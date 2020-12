Netzreaktionen zur Sensation bei der Darts-WM durch Gabriel Clemens: "Wir sind Gaga"

Das gab es in der Geschichte der Darts-WM noch nie: Mit Gabriel Clemens hat erstmals ein deutscher Spieler das Achtelfinale erreicht. Und das in bravouröser Manier. Der 37 Jahre alte Saarländer schlug auf dem Weg in die Runde der besten 16 Darts-Spieler der Welt bei der WM in London nicht irgendeinen Gegner - sondern den amtierenden Weltmeister Peter Wright. Clemens entschied das packende Duell nach sieben Sätzen mit 4:3 für sich - und hat im Netz einige neue Fans gefunden. Sogar der saarländische Ministerpräsident reagierte auf den Triumph des "German Giant", wie sich Clemens nennt. Anzeige

Tobias Hans (CDU), der das Bundesland seit 2018 regiert, gratulierte dem neuen Vorzeige-Saarländer: "Ein großartiger und historischer Sieg im legendären Ally Pally. Das ganze Saarland drückt weiter fest die Daumen", schrieb Hans. Der Politiker war dabei lange nicht der einzige, der seine Freude via Social Media ausdrückte. "Ich sehe Clemens schon im Finale", schrieb etwa Twitter-User Nicolas Folk voller Euphorie. Dennis Heldt bedauerte via Twitter, dass der historische deutsche Darts-Moment wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden musste: "Scheiss #Corona. Danke, dass du diesen Moment von Gaga #Clemens heute in London kaputt gemacht hast. Die Halle und alle Deutschen wären heute richtig eskaliert in England."

Die Netzreaktionen zum Achtelfinal-Einzug von Gabriel Clemens hier im Überblick

Herzlichen Glückwunsch Gabriel Clemens @GGiant180 zum Einzug ins Achtelfinale der Darts-WM. Ein großartiger und historischer Sieg im legendären Ally Pally. Das ganze Saarland drückt weiter fest die Daumen. #DartsWM — Tobias Hans (@tobiashans) 27. Dezember 2020

Das war das beste Match in der DartsWM!!!!!!! Ich sehe Clemens schon im Finale! #DartsWM — Nicolas Folk (@Ph0xy_) 27. Dezember 2020

Ist der Sieg von Gabriel Clemens, ein "driftiger Grund" um nen Autokorso zu starten ? Glückwunsch zum Sieg 🇩🇪🎯 #DartsWM #snakebite #sport1 — Thomas Partyschiller (@Partyschiller) 27. Dezember 2020

Und nochmal: Scheiss #Corona. Danke, dass du diesen Moment von Gaga #Clemens heute in London kaputt gemacht hast. Die Halle und alle Deutschen wären heute richtig eskaliert in England! 2020 der größte Moment von Darts-Deutschland. 💯🎯 #DartsWM @DAZN_DE #PDCWorldChampionship — Dennis Heldt 😷👉🏠 (@Heldt_D) 27. Dezember 2020

Freue mich mega für Gabriel Clemens, aber für Peter Wright tut's mir voll Leid 🙁 #darts #DartsWM — P 🌚 (@nichtdiebohnee) 27. Dezember 2020

I always have a favourite German. Right now it is Gabriel Clemens. #darts #DartsWM #whdarts — Scott Brown (@Scottie_Brown) 27. Dezember 2020