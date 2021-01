"Unfassbare Leistung von Kiel": So reagiert das Netz auf das Pokal-Debakel des FC Bayern

Das Starensemble aus München hatte im Schneeregen gegen den Zweitliga-Dritten mehr Mühe, als ihm lieb war. Immer wieder deckte der Außenseiter aus dem hohen Norden die Schwächen in der Wackel-Abwehr des deutschen Rekordmeisters auf. In der Verlängerung wurde der Favorit aus dem Süden dominanter, scheiterte jedoch an den aufopferungsvoll kämpfenden Kielern und an Torwart Ioannis Gelios. Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen. Und nach dem Sieg von Holstein Kiel feiert das Netz den Pokal-Coup.