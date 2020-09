Neu gegründet und schon eine Einheit: SG Gifhorn/Vollbüttel ist das Team der Stunde

Drei Spiele, drei Siege! Die neu gegründete SG Gifhorn/Vollbüttel ist in der Damen-Tischtennis-Landesliga die Mannschaft der Stunde. Dabei war das Team eigentlich aus der Not geboren, weil dem MTV Vollbüttel für den Aufstieg Spielerinnen fehlten und der TTC Gifhorn Nachwuchs-Assen wie Kim Werner Landesliga-Spielpraxis bieten wollte. Am Sonntag (11 Uhr) soll beim TSV Münstedt nach Möglichkeit der vierte Sieg für die Spielgemeinschaft her. „Das ist natürlich der Wunsch, dass wir da auch zwei Punkte mitnehmen“, sagt Mannschaftsführerin Jennifer Kaufmann. "Aber wenn wir dort verlieren würden - der TSV ist eine Einheit, spielt seit Jahren so zusammen -, müssen wir eben aus der Niederlage lernen."

Aus Niederlagen zu lernen - dazu gab es bei der SG bislang noch keinen Grund. "Das ist fantastisch, oder?", sagt Kaufmann mit einem Lachen. "Im ersten Spiel gegen den RSV Braunschweig V waren wir guter Hoffnung, dass es mit einem Sieg klappen kann." Das deutliche 10:2 im zweiten Duell gegen den TSV Watenbüttel IV habe die SG aber dann "positiv überrascht". Und auch am Freitag gegen den VfR Weddel II (8:4) gab sich das Team keine Blöße.