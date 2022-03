"Mehr Neuanfang geht ja kaum": Watzke, Hopfen und Co. reagieren auf Neuendorf-Wahl zum DFB-Boss

Der neue DFB-Präsident heißt Bernd Neuendorf. Der 60-Jährige gewann die Wahl am Freitag beim DFB-Bundestag in Bonn deutlich (193:50 Stimmen) gegen Peter Peters. "Natürlich empfinde ich eine große Freude", sagte Neuendorf zu seinem Wahlerfolg. "Aber natürlich auch Respekt - es sind viele Themen angeklungen, um die sich der DFB kümmern soll, um die er sich kümmern muss." Trotz aller nun anstehenden Herausforderungen hatte Neuendorf die ersten Glückwünsche lächelnd angenommen. "Das überwältigt mich schon", so der neue DFB-Boss. Und erbauliche Worte hörte er von vielen Seiten. Anzeige

So bewertet DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke die Ergebnisse des DFB-Bundestags in Bonn sehr positiv. "Es hat sich eigentlich alles verändert mit so vielen neuen Leuten auf den Positionen", sagte Watzke nach den Präsidiumswahlen. "Es wurde ja immer bestritten, dass es ein Neuanfang ist. Aber mehr Neuanfang geht ja kaum noch."

Während Neuendorf zum neuen Präsidenten gewählt wurde, schaffte es der umstrittene Spitzenfunktionär Rainer Koch dagegen nicht erneut ins Präsidium. Er unterlag bei der geheimen Wahl für den Vizeposten Silke Sinning. "Der DFB muss sich jetzt formieren, und wir müssen dabei helfen", sagte Watzke, der den Verband in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Koch interimsweise geführt hatte. Als Spitzenvertreter der Deutschen Fußball Liga sitzt Watzke ebenfalls im DFB-Präsidium.

Zuspruch für den neuen Verbandschef Neuendorf gab es auch von einem ehemaligen Präsidenten. "Ich gratuliere Bernd Neuendorf von ganzem Herzen", sagte Reinhard Grindel der Deutschen Presse-Agentur. "Nach dem Verlauf des Bundestages sollte er jetzt auch den DFB im UEFA-Exko vertreten." Neuendorfs Vorgänger Fritz Keller war vor zehn Monaten zurückgetreten, nachdem er Koch während einer Sitzung mit dem Namen eines Nazi-Richters bezeichnet hatte.