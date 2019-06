Neuaufstellung der Recken: Die Antworten auf die wichtigsten Zukunftsfragen

Wie geht es Sportchef Sven-Sören Christophersen nach seiner Hüft-OP am vergangenen Mittwoch?

Den Umständen entsprechend. Die OP an der rechten Hüfte ist gut verlaufen. Christophersen (34) hat jetzt ein neues Hüftgelenk. Bereits am Tag der Operation wagte er mit Gehhilfen ein paar Schritte. Bis heute muss er noch in der Spezialklinik in Laatzen bleiben, von da aus geht es direkt in die stationäre Reha nach Neustadt in Schleswig-Holstein an der Ostsee – in der Nähe von Christophersens Heimat Lübeck.

Kann Christophersen trotzdem arbeiten?

Im Büro definitiv nicht. Zumindest telefonisch kann sich Christophersen kümmern. Schließlich stehen noch eine wichtige Ersatz-Verpflichtung für Kai Häfner und Gespräche über eine Verlängerung mit Mait Patrail an.