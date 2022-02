Neuaufstellung in Wolfsburgs Handball: Nach Bült auch Pagel weg

Die Trennung von Chef-Coach Oliver Bült war schon klar, für ihn übernimmt Joschi Martinson die Drittliga-Handballerinen der Frauen. Im Nachgang erfolgte nun auch die Trennung von Marco Pagel, bislang Co-Trainer, der das Drittliga-Team noch am Samstag beim 24:31 gegen LIT TRIBE gecoacht hatte. Mit ihm hatte der VfL noch über einen Verbleib verhandelt, es gab keine Einigung. Das erfordert nun eine völlige Neuaufstellung im weiblichen Leistungsbereich, denn: Der Handball beim VfL ist verzahnt. Viele Talente der ersten Frauen spielen auch in der zweiten Mannschaft, und die wurde bislang von Bült und Pagel gecoacht. "Hier suchen wir jetzt schnell eine Lösung", so Abteilungsleiter Jens Wöhner. Offen, ob die eine Interimslösung wird oder schon in die neue Spielzeit hineingreift.

Anzeige