Neue Anstoßzeit wegen Klub-WM: Bayern-Spiel bei Hertha BSC am Freitag wird vorverlegt

Die Bundesliga-Partie des amtierenden Triple-Siegers FC Bayern München bei Hertha BSC am Freitag wird um eine halbe Stunde vorverlegt. Das verkündete die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwochabend in einer Mitteilung. Demnach wird das Auftaktspiel des 20. Spieltags um 20 Uhr statt um 20.30 Uhr angepfiffen. "Die Verlegung wird nach Abstimmung mit beiden Klubs sowie dem live übertragenden Medienpartner DAZN vorgenommen", heißt es von der DFL. Anzeige

Grund für die frühere Anstoßszeit ist laut Ligaverband die Teilnahme der Bayern an der Klub-WM in Katar. Dort werden die Münchener am Montag und Donnerstag im Einsatz sein. "Um das Hygienekonzept der FIFA für den Wettbewerb inklusive erforderlicher PCR-Testungen bestmöglich umsetzen zu können, wird der FC Bayern bereits am Freitagabend nach dem Bundesliga-Spiel in Berlin nach Doha reisen", heißt es. Und weiter: "Die Vorverlegung der Begegnung dient insofern dazu, den entsprechenden Abflug am Abend des Spiels aus organisatorischer Sicht zu ermöglichen."