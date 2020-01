"Abenteuer Schottland": Sievers-Abschied von Hannover 96 offiziell

Der SPORTBUZZER hatte es berichtet, jetzt ist es fix: Jörg Sievers verlässt Hannover 96 nach insgesamt 30 Jahren im Verein. Den langjährigen Torwarttrainer der Roten zieht es in die Scottish Premiership zum Heart of Midlothian FC. Dort wird der 54-Jährige Teil des Teams von Ex-96-Coach Daniel Stendel, der das Traineramt Anfang Dezember übernommen hat. Das gab der Zweitligist am Dienstagnachmittag bekannt. Gerüchte, dass Sievers dieses Amt übernehmen soll, gab es bereits im Dezember. Sievers soll im neuen Posten als Co-Trainer mehr verdienen als bei 96, wo er als Torwarttrainer angestellt war.

Torwart-Urgestein, Pokalheld, Fanliebling: Die Zeit von Jörg Sievers bei Hannover 96 in Bildern Da fing alles an: Jörg Sievers feiert am 19. August 1989 sein Profidebüt für Hannover 96 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach. 96 verlor 0:3. Doch das nächste Pokalduell gegen Gladbach sollte Sievers noch besser im Gedächtnis bleiben... ©

Neue reizvolle Schottland Aufgabe Für Sievers sei Hannover 96 nach 30 Jahren mehr als nur ein Arbeitgeber und das werde auch immer so bleiben. "Vielleicht - und das ist die andere Seite - ist es nach 30 Jahren auch die letzte Chance, etwas Neues zu machen. Für mich ist die Aufgabe in Schottland nicht nur sehr reizvoll, sie ist auch ein Abenteuer, und das möchte ich erleben", wird Sievers in der Pressemitteilung zitiert. 13 Jahre stand er selbst im Tor von Hannover 96. 1992 gewann er mit den Roten den DFB-Pokal und wurde so zur Legende. Zehn Jahre später führte er die Hannoveraner gemeinsam mit Carsten Linke, Altin Lala & Co. zurück in das nationale Oberhaus. Insgesamt kommt Sievers auf 450 Spiele für die Niedersachsen und zählt damit zu den Rekordspielern. 2003 beendete er seine Karriere als aktiver Spieler und übernahm den Posten des Torwarttrainers.

Lieber "Colt", vielen Dank für alles! 🙏 Für jeden gehaltenen Elfer auf der großen Fußballbühne genauso wie für jeden lockeren Spruch im persönlichen Gespräch. In #Hannover und bei #H96 wirst Du für immer unvergessen sein! 🤗 #NiemalsAllein ⚫⚪💚 pic.twitter.com/DYTsmkXbna — Hannover 96 (@Hannover96) January 7, 2020

Kind wünscht Sievers viel Erfolg bei der neuen Herausforderung Auch 96-Geschäftsführer Martin Kind erinnert sich gerne an die tollen Zeiten mit Sievers zurück. Vor allem das dramatische Aufstiegsspiel 1998 gegen Tennis Borussia Berlin bleibe ihm in Erinnerung - Sievers hielt den entscheidenden Elfmeter. "Über die ganzen Jahre war es eine gute Zusammenarbeit mit ihm. Wir danken Jörg Sievers für seine Verdienste und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Herausforderung in Schottland", so Martin Kind.