Neue Ausfälle? FC Bayern bangt um Hernandez und Nianzou - Nagelsmann gibt Update

Entwarnung gab Nagelsmann immerhin bei Leon Goretzka, der nach einer Rettungsaktion kurz vor dem Spielende Schmerzen hatte. "Bei Leon ist es nichts Dramatisches", sagte Nagelsmann. Die Münchner sind am 4. Dezember in Dortmund zu Gast. An diesem Wochenende steht aber erstmal das Heimspiel des Tabellenführers gegen Arminia Bielefeld an.