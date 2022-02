Neue Beschlussvorlage der MPK: Deutlich mehr Fans dürfen in die Stadien - Limit liegt bei 25.000

Eine größere Fan-Rückkehr in die deutschen Stadien rückt immer näher: Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zu dem der SPORT BUZZER als Sportportal gehört, liegt eine neue Beschlussvorlage (Stand: Dienstag, 19.45 Uhr) für das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch vor, die auch Lockerungen für den Sport vorsieht. Bei Veranstaltungen im Freien soll demnach ab dem 4. März maximal eine Auslastung von 75 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität zulässig sein, wobei die Personenzahl von 25.000 Zuschauenden nicht überschritten werden darf. Flankierend sollten medizinische Masken (möglichst FFP2-Masken) getragen und Hygienekonzepte vorgesehen werden. Es gilt die 2G- oder 2GPlus-Regelung.

Bislang gilt mit Ausnahmen in den Bundesliga-Stadien eine Höchstgrenze von 10.000 Fans, das hatten die Chefs und Chefinnen der Staatskanzleien zuletzt festgelegt. In Bayern sind seit Dienstag bereits 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in den großen Stadien zugelassen, die maximale Auslastung liegt im Sport bei 50 Prozent. RB Leipzig hatte bereits am Sonntag mitgeteilt, mit Genehmigung des Gesundheitsamtes beim Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Real Sociedad San Sebastián 24.758 Fans zulassen zu dürfen.