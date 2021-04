Neue Blickwinkel auf der Bult: Gröschel-Nachfolgerin Reese will "eigenen Weg gehen"

Es ist ein grau-trüber Vormittag auf der Neuen Bult in Langenhagen. Empfindlich kühl. Janina Reese trägt eine wärmende Mütze. Seit 5.30 Uhr ist sie schon am Stall. Pferde füttern, selber reiten, den Trainingstag organisieren. Die Arbeit ist anstrengend, aber Reese lässt sich nichts anmerken. "Man muss das lieben, mit Leib und Seele dabei sein", sagt die 34-Jährige. Anzeige Am 1. Januar hat sie offiziell den Trainingsstall von Bult-Legende Hans-Jürgen Gröschel übernommen. Zuvor arbeitete sie seit 2017 als Assistentin an seiner Seite. Jetzt ist sie ihre eigene Chefin. Gröschel guckt zwar immer noch fast täglich am Stall vorbei, packt mit an, hilft mit. Die Entscheidungen trifft aber Reese. "Ich gehe meinen Weg", sagt Reese selbstbewusst.

Bilder vom Renntag auf der Neuen Bult am 4. Oktober. Bilder vom Renntag auf der Neuen Bult am 4. Oktober. © Florian Petrow

Erster Renntag, erster Sieg Mit dem Karriereschritt hat sich ein Traum erfüllt. 2003 hatte sie die Schule abgebrochen, um die Ausbildung zur Pferdewirtin zu machen. Das Abi hat sie mittlerweile nachgeholt, um parallel zu studieren. 28 Pferde stehen nun noch im Stall, es sind weniger geworden mit dem Wechsel zu ihr. Dennoch haben viele Besitzer dem Stall die Treue gehalten. Gröschel machte viel Werbung für seine Nachfolgerin – und sie versucht es, mit guter und zuverlässiger Arbeit zurückzuzahlen. Am Ostersonntag gelang ihr in Hoppegarten bei ihrem ersten Renntag als Chefin mit dem dritten Starter gleich der erste Sieg. Stute Luella gewann mit gigantischem Vorsprung. Zur Freude von Reese – und des Besitzers Norbert Dudda aus Hannover. Er ist gerade am Stall, besucht sein Pferd und bespricht mit Reese die weiteren Starts. Noch unter Trainer Gröschel hatte Luella 2020 erstmals gewonnen, jetzt ihr zweiter Sieg. Für Dudda war klar: Das Pferd bleibt im selben Stall. "Jeder hat eine Chance verdient", sagt er zufrieden in Richtung Reese, während sie Stute Luella nach dem Training die Beine abduscht. "Es hat sich bezahlt gemacht." Sehr aufgeregt sei sie gewesen vor ihrem ersten Renntag in Hoppegarten. Und das Gefühl nach Luellas Sieg "war einmalig. Mir ist aber auch ein großer Stein vom Herzen gefallen", gestand sie mit Blick auf die Gröschel-Nachfolge. "Die Leute haben ja genau geguckt: Kriegt die das hin?"