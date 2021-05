Panov und Moser siegen dreifach beim Renntag: Bult-Boss Baum hofft auf Zuschauer im Juni

Gregor Baum hatte allen Grund zur Freude. Der Bult-Chef kam beim Renntag auf der Bult am Sonntag kaum aus dem Grinsen heraus. Er war viel unterwegs, mal in seiner Loge, viel häufiger aber zum Siegerfoto vor der Kamera. Denn das Gestüt Brümmerhof von Baum räumte ordentlich ab. Jockey Wladimir Panov siegte erst mit Stute Artista, dann mit Wallach Narcos und im vorletzten Rennen mit Anno Mio. Im ersten von zwei Listenrennen gewann dann sogar etwas überraschend Stute Marshmallow, die bei Peter Schiergen in Köln steht, in der Listenprüfung über 1600 Meter (Gödert-Sybrecht-Erinnerungsrennen). Anzeige „Die ersten beiden Rennen waren keine schwierigen Rennen für unsere Pferde“, so Baum. „Das Hauptrennen war eine schöne Krönung einer kampfstarken Stute. Sie hat einen unheimlichen Siegeswillen. Das freut mich ganz besonders.“ Beim zweiten Listenrennen (Hannoverscher Stutenpreis) über 2000 Meter war das Gestüt Brümmerhof mit Chilly Filly und Bult-Jockey Panov wieder vertreten – dieser musste sich diesmal mit Rang vier zufriedengeben.

Baum in Gesprächen mit Gesundheitsbehörde Die große Frage, die an diesem Renntag alle Sportler bewegte, lag allerdings nicht auf der Galopprennbahn: Wann können endlich wieder Zuschauer bei den traditionsreichen Renntagen auf der Neuen Bult dabei sein? Die Inzidenzwerte in Hannover sinken seit Tagen. Mittlerweile ist der Wert deutlich unter 100. Bult-Chef Baum: „Wir werden uns mit der zuständigen Gesundheitsbehörde zusammensetzen. Wir hoffen, dass wir im Juni bessere Werte haben und Zuschauer zulassen können.“ Daran war aufgrund der hohen Inzidenz in der Region bisher nicht zu denken. Die Sponsoren sorgen dafür, dass die Renntage überhaupt stattfinden können. Baum gibt zu: „Wir sind mit dem Rücken an der Wand. Wir machen hohe Defizite in der Corona-Zeit. Glücklicherweise haben wir gute Signale, dass uns unsere Sponsoren auch nach dieser Zeit noch unterstützen.“ Baum: Zuschauer wären gefahrenlos möglich Baum weiß aber auch, dass ohne Zuschauer auch die Sponsoren immer weniger werden. „Falls sie nicht mehr dabei wären, könnten wir hier abschließen“, so Baum. Seine Hoffnung ruht also auf den Gesundheitsbehörden. Beim nächsten Renntermin am 20. Juni soll die Anlage dann wieder öffnen. „Wir backen kleine Brötchen, aber ich hoffe schon, dass wir eine begrenzte Anzahl an Zuschauern zulassen können. Ich glaube, dass das gefahrenlos möglich wäre“, sagt Baum. Ohne Fans, aber vor den Augen einiger Aktiver, Trainer und Besitzer gab es mit elf Rennen wie immer ein üppiges Programm. Und die Hannoveraner hatten einiges zu feiern. Neben Baum (gewann am Samstag bereits in Mülheim) und seinem Team konnten auch die Trainer Janina Reese, Dominik Moser und Bohumil Nederostek jubeln. Nach Mosers Dreifachsieg mit Artista, Narcos und Anno Mio (unter Jockey Panov), siegte Nederostek mit Domstürmer und Martinus (jeweils unter Jockey Maxim Pecheur). Reese holte sich immerhin zweimal Platz zwei und einmal Rang drei.