Santorini und Panov Zwölfte beim Derby: "Rennverlauf hat nicht mehr hergeben"

Wer dachte, dass bei Andrasch Starke nach zuvor schon sieben Derby-Siegen Jubelroutine entstanden ist, lag falsch. Deutschlands Starjockey freute sich am Sonntag in Hamburg-Horn über seinen achten Triumph im wichtigsten Rennen des Jahres wie ein kleines Kind. Als er aus dem Sattel von Siegerpferd Sisfahan hüpfte, sprang er sogleich dem wartenden Trainer Henk Grewe in die Arme und umklammerte mit seinen Beinen dessen Hüfte.

Der mittlerweile schon 47-jährige Reiter hatte mal wieder die Konkurrenz vorgeführt und auf den letzten Metern mit Außenseiter Sisfahan den lange führenden Favoriten Alter Adler noch abgefangen. Nach 2400 Metern ge­wann das Duo sicher mit eineinviertel Längen Vorsprung vor Alter Adler unter Theo Bachelot und Imi unter Sibylle Vogt. Die Amazone kam als erste Frau im Deutschen Derby unter die Top 3.