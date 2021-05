Neue Chance bei der Schwimm-EM: Angelina Köhler kämpft um Tokio

Plötzlich ist sie doch wieder aufgetaucht, die Chance auf die Olympischen Spiele. Delfinspezialistin Angelina Köhler von Hannover 96 kann sich bei der Europameisterschaft in Budapest doch noch für Tokio qualifizieren. Die Sprinterin ist nach einer Corona-Infektion für die Titelkämpfe in Ungarn nominiert worden. Schwimmt sie dort die geforderte Norm, kann der Deutsche Schwimm-Verband die 23-Jährige für die Spiele melden. „Dann müsste der DOSB noch über die Meldung entscheiden. Die Möglichkeit gibt es jedenfalls, wir sind zuversichtlich“, sagt Landestrainer Emil Guliyev.

Zweieinhalb Wochen war Köhler zur Pause gezwungen. Sie verpasste dadurch die entscheidenden Qualifikationsrennen in Berlin – und obendrein deutsche Jahresbestzeit sowie den Start in der Staffel. Lisa Höpink (SG Essen) verpasste die Olympianorm in 58,07 Sekunden zwar um 17 Hundertstel, eroberte aber als schnellste Deutsche den Startplatz in der 4×100-Meter-Lagenstaffel. Köhler hatte 58,63 Sekunden vorgelegt.