Neue Chance: RB Leipzigs Frauen wollen endlich ersten Sieg nach dem Re-Start

Leipzig. Seit dem Re-Start im März hat RB Leipzig eine Niederlage und ein Remis verbucht. Macht rein rechnerisch einen Punkt. Die klare spielerische Überlegenheit, die man von einem Tabellenführer erwarten könnte, gab es in keiner der Partien. Den Platz an der Sonne sind die Frauen vom Cottaweg inzwischen auch los. Den eroberte am Mittwoch, an dem RB in der neun Mannschaften umfassenden Nordstaffel spielfrei hatte, der FSV Gütersloh. Er führt nun mit zwei Punkten Vorsprung. Anzeige

Weiteres Erfolgserlebnis verbuchen

Am Sonntag können die Leipzigerinn wieder in das Ligageschehen eingreifen, ist auswärts zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft von Trainer Peter Hansen rangiert derzeit auf dem sechsten Platz, mit einem sehr überschaubaren Torverhältnis von 3:7. Allein drei Gegentore gab es am vergangenen Mittwoch bei der 0:3 Auswärts-Niederlage gegen den FC Carl Zeiss Jena. Der Coach analysierte nach dem Spiel: „Ich kann den Mädels keinen Vorwurf machen. Sie betreiben enorm viel Aufwand, belohnen sich dann aber nicht. Es sind einfache Kleinigkeiten, die wir besser machen müssen." Das lässt ein offenes Spiel im Grenzlandstadion vermuten.

RB-Trainerin Greulich sieht ihr Team wieder vor eine Herausforderung gestellt, da die Fohlen bereits über Erstliga-Erfahrung verfügen. "Gladbach spielt einen ansehnlichen Fußball und ist zweikampfstark. Durch die jüngsten Niederlagen ist der Leistungsstand aber schwer einzuschätzen." Zudem verkündete RB vor der Partie gegen die Fohlen die längeren Ausfälle von Yvonne Weilharter mit Mittelfußbruch und Natalie Teubner mit Kreuzbandriss. Das macht die Situation für die Aufsteigerinnen nicht einfacher. Allerdings Johanna Kaiser und Franziska Gaus nach überstandener Erkältung bzw. Schulterschmerzen de Kader bereichern.