Neue Corona-Regeln geplant: RB Leipzig in der Red Bull Arena vor 250 Fans?

Leipzig. Wie viele Zuschauer dürfen in den kommenden Wochen dabei sein, wenn RB Leipzig in der Red Bull Arena antritt? Und welche "Bedingungen" müssten die Fans erfüllen? Der aktuelle Entwurf der Corona-Schutz-Verordnung, die am Mittwoch beschlossen und am Freitag in Kraft treten soll, macht eine Art winzige Hoffnung. Demnach sind bei Sportveranstaltungen aller Art, egal ob drinnen oder draußen, egal ob Stadtliga oder Bundesliga, 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, höchstens aber 250 Besucherinnen und Besucher gestattet. Diese müssen geimpft und genesen sein, sowie einen tagesaktuellen Negativtest vorweisen. Anzeige

Das Sozialministerium Sachsen bestätigte am Montag auf LVZ-Anfrage, dass die Regelung nach jetzigem Stand auch für den Profibereich, der bis dato vor gänzlich leeren Rängen antreten musste, gelten soll. Den Vorsatz, Geisterspiele bei länderübergreifenden Sportveranstaltungen beizubehalten, verfolgte das Kabinett offensichtlich nicht weiter. In einem ersten Entwurf der Eckpunkte für die neue Verordnung vom vergangenen Donnerstag, war davon noch die Rede gewesen. "Die Regelung für überregionale Sportveranstaltungen wurde am Freitag aus den Eckpunkten gestrichen", erklärte das Ministerium dazu.

Das hieße im Klartext, bei den bis zum 6. Februar anstehenden Heimpartien von RB dürften 250 Fans in das Stadion, das sonst weit mehr als 40.000 Anhängerinnen und Anhängern Platz bietet. Betroffen wären das Pokalspiel gegen Hansa Rostock sowie die Ligapartie gegen den VfL Wolfsburg. Rein dürften die 250 Leute übrigens nur dann, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in Leipzig unter 1500 bleibt (Wert am Montag: 370,4) und die Anzahl der Covid19-Patienten auf Normalstationen sowie auf Intensivstationen in Sachsen die 1300 bzw. 420 nicht überschreitet (Stand Sonntag: 846 und 371).