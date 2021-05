Neue Corona-Regelungen: Das ändert sich für Sachsens Amateursportler ab 10. Mai

Leipzig. Amateursportler in Sachsen dürfen hoffen. Denn es ist mal wieder soweit: Sachsen erlässt eine neue Corona-Schutz-Verordnung. Es ist die inzwischen 30. Sie soll ab 10. Mai gelten und enthält auch neue Regelungen für die Nicht-Profis im Freistaat. Die positive Nachricht zuerst: Es wird wieder deutlich mehr möglich sein, und zwar nicht nur für den Nachwuchs, sondern auch für Mannschaftssportarten wie Fußball oder Hockey. Allerdings greifen die neuen sächsischen Vorschriften erst, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis oder der kreisfreien Stadt an fünf Werktagen in Folge unter 100 sinkt. Bis dahin gelten auch über den 10. Mai hinaus die Festlegungen der so genannten Bundesnotbremse (sie sind HIER nachlesbar).

