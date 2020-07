Neue Corona-Verordnung des Landes: Training mit Kontakt ja, Testspiele nein

Schritt für Schritt zurück in die viel diskutierte neue Normalität: Seit dem 12. März, der Tag an dem der Niedersächsische Fußballverband (NFV) die Saison zunächst unterbrochen hat, müssen die Amateurkicker auf Training mit Vollkontakt verzichten. Seit dem 7. Mai dürfen sie zwar wieder trainieren, allerdings nur in Kleingruppen und mit 1,5 Metern Abstand.

116 Tage danach hat der Krisenstab der Landesregierung nun am Freitag auf der Landespressekonferenz neue Lockerungen bekanntgegeben, die ab dem 6. Juli in Kraft treten.