Alkoholverbot ab 50 Zuschauern: Das bedeutet die neue Corona-Verordnung für den Amateursport

Am Freitag ist in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung des Ministeriums für Inneres und Sport in Kraft getreten – mit interessantem Inhalt für die Amateurvereine. Bei Sportveranstaltungen dürfen nun, abhängig von der Größe der Sportstätte, bis zu 1.000 Zuschauer eingelassen beziehungsweise bis zu 20 Prozent aller Plätze belegt werden.

3000 Zuschauer im Rudolf-Kalweit-Stadion?

Heißt beispielsweise für den SV Arminia Hannover: Bei einem Fassungsvermögen von 15.000 Zuschauern im Rudolf-Kalweit-Stadion dürfen künftig 3000 Fans den Oberligisten anfeuern. "Das hätten wir mal vor dem Spiel gegen Ramlingen wissen müssen", sagt Frank Willig aus dem Arminen-Vorstand. Vor 500 Besuchern hatten die Blauen am zurückliegenden Wochenende gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen mi 0:2 verloren.

Übersteigt die Zahl der Besucher die Grenze von 50 Zuschauern gelten nun sechs ergänzende Maßnahmen. Daran, dass während der Veranstaltung Sitzplätze eingenommen werden, die Vereine ein Hygienekonzept erstellen und die Kontaktdaten ihrer Besucher erfassen müssen, hat man sich mittlerweile gewöhnt. Neu ist allerdings Punkt fünf der Verordnung: „Während der Sportveranstaltung darf Alkohol weder angeboten noch konsumiert werden.“ Zudem darf erkennbar alkoholisierten oder berauschten Personen kein Zutritt zur Sportstätte gewährt werden.