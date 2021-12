Neue Coronafälle bei Lok Leipzig: Partie in Luckenwalde fällt erneut aus

Eine Testreihe am Sonntag ergab einen weiteren Infektionsfall (Mike Eglseder), zudem bestätigte sich nach "Bild"-Informationen nach anfänglichen Symptomen eine Ansteckung mit dem Coronavirus bei Leon Heynke. Die nun fünf aktiven Fälle führen dazu, dass Lok nun nicht mehr 15 Spieler und damit nicht genügend einsatzfähige Profis für die Mittwochpartie in Luckenwalde hat.

Fraglich ist nun, ob der Auswärtssieg in der Hauptstadt das letzte Match der Probstheidaer in diesem Kalenderjahr gewesen ist. Denn auch das Heimspiel vor Geisterkulisse gegen Optik Rathenow (Sonntag, 13 Uhr, mdr.de) und die Auswärtspartie bei Carl Zeiss Jena eine Woche drauf stehen durch den Corona-Ausbruch stark auf der Kippe. Am Montag wurde eine erneute PCR-Testreihe im Lok-Kader durchgeführt und das Training abgesagt. Die Ergebnisse am Dienstag sollen Klarheit für den weiteren Trainingsbetrieb bringen.