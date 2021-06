Neue Dauerkarten für Stehplatzblock: RB Leipzig startet Ticket-Verkauf für Sektor B

Leipzig. Jede neue Saison bringt Hoffnung. Bei der kommenden ist es vor allem die Hoffnung darauf, dass die Fans die Fußballstadien zurückkehren dürfen. Darauf setzen bei RB Leipzig nicht nur die Verantwortlichen, sondern auch die Anhänger selbst. 99,7 Prozent der Dauerkarten-Inhaber verlängerten ihre Tickets. Wer bis dato noch keine permanente Eintrittskarte für die Red-Bull-Arena besitzt, könnte nun zum Zug kommen. Da Sektor B zu einem reinen Stehplatz bereich umgebaut wurde, finden dort nun mehr Leute Platz, gibt es folglich auch mehr Dauerkarten. Deren Verkauf startet am 7. Juni um 10 Uhr. Schluss ist am 20. Juni. Eine Rückmeldung, ob es geklappt hat oder nicht, will der Verein bis zum 2. Juli an die Bewerber schicken. Vollzahler müssen für ein Ticket 180 Euro einplanen.

