Neue DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning über Sieg gegen Rainer Koch: "Das Ergebnis verschafft mir Respekt"

Am vergangenen Freitag zog Silke Sinning, Professorin an der Universität Koblenz, völlig überraschend ins DFB-Präsidium ein, weil sie sich in einer geheimen Abstimmung gegen den langjährigen Strippenzieher Rainer Koch durchgesetzt hatte. Anzeige

SPORTBUZZER: Frau Sinning, was hat Sie animiert, sich als eine der wenigen Frauen in den DFB-Gremien hochzuarbeiten? Silke Sinning: Ich war selber Fußballspielerin, später auch Spielertrainerin. Dann habe ich mich ehrenamtlich auf Kreisebene für den Frauen- und Mädchenfußball engagiert. Ich habe recht schnell gemerkt, dass hier eine Menge Herausforderungen warten und mich für eine Bezirksamt zur Verfügung gestellt und durchgesetzt. Vier Jahre später ist dasselbe beim Hessischen Verband passiert. Man muss viel Mut, Veränderungswillen aufbringen.

Sind Ihnen Steine in den Weg gelegt worden? Mir wurde meist respektvoll begegnet. Aber trotzdem hatte ich manchmal das Gefühl, dass unter den Männern viele Dinge einfach schon abgesprochen sind. Da habe ich mich schon häufiger gewundert, warum mich eigentlich keiner vorher mal angerufen hat. Sie wirkten nach ihrer Wahl ins DFB-Präsidium sehr ergriffen.

Dass ich die Wahl so deutlich gewinnen würde, damit hatte ich nie gerechnet. Dieses überwältigende Ergebnis verschafft mir Respekt und gibt mir Rückenwind. Wir sind nun vier Frauen im DFB-Präsidium, mit Heike Ullrich bald fünf. Das ist super, das finde ich ganz stark.

Warum hatten es Frauen bislang so schwer in Führungspositionen? Zwei Aspekte sind hier zu trennen: Es gibt hauptamtliche Mitarbeiter, bei denen sich Männer wie Frauen für ein bestimmtes Aufgabenfeld bewerben können. Da wird auch beim DFB darauf geschaut, dass kein Geschlecht benachteiligt wird. Dann gibt es aber die ehrenamtliche Ebene. Dort bewerben sich in der Regel nicht mehrere Personen auf eine Position. Da ist einfach das Beharrungssystem der Männer sehr groß. Außerdem stehen nur alle drei, vier Jahre Wahlen an, sodass es lange dauert, bis eine Person ‚oben‘ ankommt. Braucht es eine Frauenquote, um dieses System aufzubrechen? Ich bin sicher, dass es genügend Frauen mit Expertise gibt, um sich in die Arbeit auf Kreis-, Verbands- oder Landesebene einzubringen. Trotzdem halte ich im Ehrenamt eine Quote für gut. Gleichermaßen bin ich am Freitag eines Besseren belehrt worden, dass selbst im DFB-Präsidium nun gleich deutlich mehr Frauen auch ohne Quote gewählt wurden. Letztlich ist es wichtig, dass die Verantwortlichen Veränderungen wirklich wollen.

Sie haben keine Berührungsängste mit dem Profilager und deutlich gemacht, dass der deutsche Fußball nur gemeinsam vorankommt. Natürlich verfügt die Liga über große Einnahmen, und mein Wunsch wäre, dass die DFL einen großen Betrag in einen Fonds einzahlt, aus dem sich die Landesverbände mit bestimmten Projekten bedienen können – wobei die DFL mitbestimmen sollte, wofür diese Gelder verwendet werden; beispielsweise für die Talentförderung oder den Frauenfußball. Ich kann mir gut vorstellen, dass damit ein großer Imagegewinn für alle verbunden sein könnte. Sie sind seit zehn Jahren Mitglied des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball im DFB. Zuletzt wies die Mitgliederstatistik nur noch 131 487 aktive Fußballerinnen aus. Fünf Jahre zuvor waren es noch doppelt so viele. Anzeige Da müssen wir uns richtig Sorge machen. Wir können keinen Spielbetrieb, keine Förderung der Spitze betreiben, wenn immer weniger Frauen Fußball spielen. Alarmierend sind auch die Rückgänge bei den Mädchen. Wir konnten in Hessen die Rückgänge nur halten, weil wir unseren Spielbetrieb mit verschiedenen Modellen extrem flexibilisiert haben.