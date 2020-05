Neue DHB-Psychologin Katja Kramarczyk: Inanspruchnahme keine Schwäche

Leipzig. Ehrgeizig, authentisch und mit einer großen Portion Fingerspitzengefühl will Katja Kramarczyk ihre neue Tätigkeit angehen. Die langjährige HC-Leipzig- und Nationaltorhüterin kehrt als Verbandspsychologin zum Deutschen Handballbund zurück. „Es gab kurz vor der Corona-Zeit die ersten Gespräche mit dem DHB. Wir haben uns ausgetauscht und uns schnell auf eine Einarbeitungszeit mit Vorgänger Lothar Linz geeinigt“, sagte die zweimalige „Handballerin des Jahres“ (2012 und 2014) der Deutschen Presse-Agentur.

Für sie kann die Zwangspause auch einen Vorteil bringen. „Die Spieler kommen in die Entschleunigung und können sich mental und körperlich erholen“, meinte Kramarczyk und pflichtet Flensburgs Meistertrainer Maik Machulla bei, der die lange Pause als „Geschenk für seine Spieler“ bezeichnete. Aber: „Es wird wieder losgehen, wir wissen nur nicht wann, darauf muss man vorbereitet sein“, betonte die in Leipzig wohnende Mutter eines sechsjähriges Sohnes.

Mehr zum Sport in Leipzig

Mehr zum Sport in Leipzig

Keine Berührungsängste

Das Erleben der Krisensituation sei sicher individuell unterschiedlich und so sollte auf die unterschiedlichen Reaktionen der Spieler eingegangen werden. „Ergebnisziele spielen derzeit keine Rolle, daher bietet es sich an, Handlungs- und Prozessziele zu fokussieren oder die eigene Leistung zu reflektieren“, sagte sie.

Auch Geisterspiele lassen sich vorbereiten, rät die Ex-Torhüterin. „Ich sehe da zwei Aspekte: Die Zuschauer sind ein Einflussfaktor, sie können pushen, das kann zweifelsohne ein großer Motivationsschub sein. So ist es eine Herausforderung, Aufmerksamkeit und Spannung hochzuhalten, wenn es still ist“, sagte sie und erinnert sich an eigene Gänsehautgefühle. „Auf der anderen Seite fällt für einige Sportler der Erwartungsdruck ab, der Athlet konzentriert sich mehr auf seine Leistung und kann besser mit Mitspieler und Trainer kommunizieren“, sagte die Sportpsychologin, die beim DHB vier Kollegen für die einzelnen Teams anleiten wird.