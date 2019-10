Neue Einträge ins Geschichtsbuch: Chemie Leipzig feiert Derbyhelden

Leipzig. Da war einmal Florian Schmidt. Der Luckenwalder, seit drei Jahren bei der BSG Chemie , war zuletzt im On-Off-Modus. Mal saß er draußen und es spielte Max Keßler oder Raffael Cvijetkovic für ihn, mal kam er rein (wie in Erfurt ) und spielte auf ungewohnter Position sogar als Rechtsverteidiger. Im rechten Mittelfeld fühlt er sich jedoch am wohlsten, und dort sieht ihn auch Trainer Miro Jagatic am liebsten – als schnelle Flügelzange mit Alex Bury als Pendant auf links.

Nun also Derbyschütze. In einer Reihe mit den Lisiewicz, Bauchspieß, Scherbarth, Trunzer, Kujat und Schiemann, die im Vorfeld des Spiels in einer kreativen und witzigen Aktion überall im Stadtgebiet zu sehen waren. Was bedeutet ihm das? „Das nimmt man gern mit, aber am Ende ist wichtiger, dass wir gewonnen haben und den Bock endlich umgestoßen haben gegen Lok“, meint der selbstbewusste, aber oft auch nachdenkliche Lehramtsanwärter, der noch studiert. In Leutzsch fühlt er sich mehr als heimisch, die emotionale Nähe der Fans, der familiäre Charakter. Und so überlegte er unlängst schon mal laut, warum er seine Karriere nicht in Leutzsch beenden sollte – „irgendwann viel später und wenn man mich so lange will“.